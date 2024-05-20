新竹縣每天產生280噸垃圾，多委由新竹市和苗栗縣焚化爐代燒，縣議員蔡蕥鍹20日在議會質詢時指出，苗栗縣要求新竹縣底渣回運量由15％暴增至60％，再加上焚化再生粒料15％，導致今年需編增5600萬做為回運苗栗縣底渣及再利用經費，相當不合理，是不平等條約。環保局指權宜之計，已恢復15％再生粒料回運。

環保局長蕭宏杰說，新竹縣委託苗栗縣代焚燒垃圾，合約是回運再生粒料15％，苗栗縣去年6月發生底渣委外處理成再生粒料工程流標，為權益之計將新竹縣底渣回運提高到60％，該局是委外送彰化處理廠製成再生粒料。

蕭宏杰指當時正在編年度預算才多編到6500萬元，苗栗縣在去年8月順利發包後，就恢復回運15％的再生粒料，因縣府同時委託宜蘭和嘉義焚化爐代燒垃圾，使用該預算清運處理底渣製成再生利料。

蔡蕥鍹根據資料指環保局有9588噸焚化再生粒料及41333噸底渣，沒有說明堆置於何處，質疑「流向不明」，要求應製作底渣流向圖供民眾了解，並擔心新竹縣BOO焚化廠未來運轉，飛灰和底渣處理問題。

蕭宏杰說，依行政契約回運的底渣皆委託合格再利用機構，製成再生粒料做為工程材料，統計去年使用再生粒料1萬1042公噸，用於新豐、竹北、湖口、寶山及關西等鄉鎮市道路級配粒料底層、基層及控制性低強度回填材料。

蕭宏杰並說，新竹縣底渣回運至再利用廠處理，依工程需求將產出的再生粒料載運至使用地點，並未在縣內推置，使用情形皆須上傳環境部平台公開，飛灰固化物目前是以有害廢棄物掩埋，未來將研議引進技術，朝循環再利用方式處理。

蔡蕥鍹認為，縣府應加強垃圾減量計畫，設立垃圾分選廠，提高資源回收率，甚至實行垃圾隨袋徵收，透過使用者付費原則，達到實際垃圾減量目標，才是減少汙染長遠之計。