新北市動保處與新北市養豬協會合作舉辦講座，宣導豬病防疫六步驟。（新北市動保處提供）

新北市動保處為提升豬農動物防疫觀念，日前邀請國立嘉義大學獸醫學系教授郭鴻志向新北市養豬協會講授「113年度豬病衛生健康講習-台灣重要流行豬病」，幫助豬農了解台灣常見豬病臨床症狀，傳授豬場防疫六步驟「管住車、守住門、把住料、盯住人、看住豬、關注鄰」落實生物安全措施，守護豬隻健康。

講座內容豐富，深入淺出，以圖片介紹台灣流行豬隻疾病，如藍耳病、豬隻輪狀病毒腸炎等臨床症狀，更傳授以六步驟口訣「管住車、守住門、把住料、盯住人、看住豬、關注鄰」落實養豬場基礎生物安全防護。並強調「動物運輸車輛落實消毒、避免外人進出豬場參觀、飼料高溫滅毒後入場、工作人員勿至疫區旅遊、豬隻生病及時診斷隔離、密切關注周邊豬場狀況」，將動物疫病防控層級拉至最高，阻絕疫病傳播。

郭鴻志表示，以往授課對象大多為獸醫師及獸醫系學生，此次受邀幫豬農及豬場特約獸醫師上課，特地將課程內容加以調整，除了以簡單的「圖說」方式讓豬農快速認識台灣常見豬病，更重要的是要能夠讓農戶了解並力行基礎生物安全防護措施。

他強調，疾病傳播並非空穴來風，而是有跡可循，病原除了可直接由豬隻密切接觸傳播外，也可經由豬農的雨鞋、衣服、車輛腳踏墊、甚至附著在身上的壁蝨間接進入豬舍，魔鬼藏匿於細節之中，疾病防範永遠勝於治療。

動保處表示，豬農是豬病防疫第一線關卡，藉由辦理講座邀請專家學者授課，讓第一線豬農及獸醫師更加了解豬隻疾病及生物安全防護，豬場內如動物有異狀才能夠早期發現處理。動保處持續做好各項防疫作為，定期派員訪視畜牧場，輔導農戶正確使用消毒藥水及消毒海綿踏墊，將防疫做到最高規格，防堵動物傳染病入侵豬場，維護國內養豬產業及國人食品衛生安全。