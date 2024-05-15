63歲郭姓男子因腹部中槍，15日凌晨1時許，前往北市士林區新光醫院就診，醫院發現腹部有彈孔隨即通報。警方到場後，說服陪同就診的友人，策動疑似開槍的46歲林男投案，林男1小時後帶槍到重慶北路派出所投案。林初步說法是，他與郭男是朋友，14日晚間7時許，兩人在重慶北路3段玩槍，不慎擊發，命中2人腹部，但警方查出，郭男就診前是在幫派經營的當鋪上車，懷疑案情不單純

警方根據計程車行車路線，查知受傷的郭男從土城四川路巨新當鋪上車，槍枝走火則是14日晚間7時許，案發後郭男四處求助，朋友紛紛勸他就醫，直到郭男跑到，去年4月，遭17歲少年連開51槍掃射的當舖求助，朋友才幫忙叫車，送他送醫。

警方發現郭男抵達醫院後，經監視器發現一旁陳姓男子陪同，陳說接到郭的電話，希望他幫忙，而陳也才聯繫綽號「阿智」到場，幫忙聯絡林男，並陪同林男到重慶北路派出所投案，林男第一時間稱，兩人在重慶北路3段把玩槍枝，不慎走火，子彈打中郭男腹部，而他自己也被流彈擊中，並交出一把改造手槍，經訊問後已讓陳男、阿智離去。

郭、林男人均送往新光醫院救治，現已取出彈頭，沒有生命危險，但因麻藥還沒退無法應訊，因郭男曾涉詐欺案、林男則有毒品前科，後續將等2人清醒後，釐清案情。