新北市大型重型機車已達到5萬餘輛登記，民進黨籍新北市議員黃淑君今（30）日在議會市政質詢時指出，大型重機使用輛數逐年增加，但新北市目前規畫停車格位僅有117格，呼籲新北市府應重視大型重機停車權。新北市府回應，目前台北市試辦設置路邊停車格，若結果出來符合需求就會全國一致跟進。

黃淑君說，新北市輕型機車逐年遞增，大型重型機車數量逐年增加，但大型重型機車停車欄位，新北市僅有7個鄉鎮規畫，統計全市共僅有117個停車位，並提到目前法規範上大型重機仍定義為汽車，台北、台中、桃園都試辦增加停車格位，新北是否跟進？

交通局長鍾鳴時回應表示，每個縣都有不同的試辦計畫，台北市試辦路邊停車格，若開放一般機車格給大型重機停放，交通部資料顯數僅有3500個機車停車格合於大型重機，目前新北是試辦在汽車停車格內畫設大型重機專用停車格，並承諾台北試辦的路邊停車規畫有結果出來，就會全國統一執行。