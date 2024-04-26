大同指出，由於國內及美國變壓器供不應求，正著手透過全力以增加人力班次、添購生產設備、優化產線等三面向提升變壓器產能，產線從原本的1班制已提升至1.5班制，未來目標提升至2班制，增加直立式捲軸器等生產設備，並在台電變壓器庫存出清後的倉儲空間作為生產用，並提升自製率，希望產能提升20～30％，將更有利大同未來接單能量的提升。

而大同4月初取得北美變壓器UL認證，近日就取得首張美國電力變壓器訂單，並力拼今年底前完成出貨、認列，大同表示，目前正以加洲為基地向外擴展，除了直接接洽外，也透過經銷商通路，或與國際大廠合作並負責代工生產等方式，全力衝刺訂單，雖然目前大同變壓器以國內台電為最大宗戶，不過若美國變壓器市場如擴展順利，營收將會超過台灣。

大同表示，目前電力事業群占大同個體營收約6成，目前在手訂單約200億元，此外在不動產事業部分，全台握有47萬坪土地，九成位在北台灣，資產活化仍持續推動，大同莊園三期去年已完銷，今年第二季中和捷運聯開案將預售推案，此外已處分「芙蓉大樓」持有產權預計有有71億元處分利益，目標最快今年下半年能發放股利。