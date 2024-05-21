歸仁警分局起獲嫌犯作案用的槍械。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市關廟區1輛停在路旁的小客車，日前突然被另3輛小客車駛近包夾後，對方持槍朝該車連開4槍。（讀者提供／洪榮志台南傳真）

台南市關廟區1輛停在路旁的小客車，日前突然被另3輛小客車駛近包夾後，對方持槍朝該車連開4槍，造成車內的余姓替代役男受輕傷。案發後，歸仁警分局循線將6名涉案男子傳喚到案，犯嫌聲稱因誤認余男車輛為債務人所有才開槍，但警方對他們的說法持保留態度，除依法移送台南地檢署偵辦外，也繼續追查槍枝來源及釐清案情。

據了解，15日凌晨2點35分左右，關廟區南雄路一段1輛停在路旁、車內有4名男子的小客車，突然被另3輛小客車包夾，對方持槍射擊4發後隨即離去，當場造成22歲余姓男子右側肩膀輕傷，還好包紮後並無大礙。

由於余男為今年5月6日才剛撥交歸仁警分局的替代役男，雖然14日下午5點已結束勤務，但因隔日上班沒有主動告知被槍擊，被同時段服勤的員警，發現精神恍惚且疑似受傷，經深入詢問後他才坦承被槍擊。歸仁警分局獲報後立即組成專案小組，並報請台南地檢署檢察官郭育銓指揮偵辦。

警方擴大調閱案發現場附近各路口監視器影像，經鎖定涉案車輛後，16日凌晨先在安平區攔查涉案小客車，並逮捕涉案的蔡姓及林姓男子2人後，也涉案的施姓男子等4人，自知難逃警方追緝，16日下午2點30分也持涉案的霰彈槍1把、改造手槍2把及子彈3顆主動前往歸仁警分局說明。

施男等6人告訴警方，因與人有債務糾紛，攜帶槍械準備找債務人討債時，誤認停在路旁的小客車是債務人所有，才包夾開槍。不過，警方對他們的說法持保留態度，除持續追查槍枝來源及釐清案情外，也已依《替代役男獎懲辦法》陳報處理余男。