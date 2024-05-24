自2024年起，2015年次以後役男的義務役役期回復為1年，台北市政府兵役局為確實維護役男服役權益，特別於5月24日假公務人員訓練處，舉辦「2024年度役政人員徵集勤務研習班」，希望藉此研習精進區公所役政同仁專業知能，才能將這項全民關心的重大兵役制度變革與替代役及補充兵申請等法規條文修正的相關配套措施，正確地傳達給市民，確保台北市役男的服役權益。

林春來副局長在開訓時表示，今年1月25日第2226梯次開始徵集2015年次役男服1年義務役，由於役期回復為1年是兵役制度重大的改變，因此除舉辦「2024年度役政人員徵集勤務研習班」，來協助各區公所第一線役政同仁瞭解相關政策內容及政府配套措施外，兵役局更積極前進校園辦理「校園役點通-役男服役及權益校園宣導說明會」，提供青年學子掌握兵役相關資訊，以有利未來就學或就業生涯規畫，並與勞動局合作推動「役職挺你」就業輔導服務，提供役男職涯諮詢、職場體驗及職能培育訓練等，讓役男可以將待役期間轉為有價值的學習，對提升就業能力及銜接職場都是很大的助益。

本次研習課程就役男抽籤、徵集、輸送、座談會及各類申請案件的實務作業等進行深入淺出的授課，最後研習座談時，更與全市役政同仁共同就實際案例進行研討，兵役局對參訓同仁全力推動兵役行政工作表示感謝，並期勉大家在業務上要不斷創新精進，全方位保障役男服役權益，實現服務型市府團隊。