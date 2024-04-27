大同大學電機系校友、中美晶榮譽董事長盧明光宣布，今年9月（113學年度）將在大同大學開設「大師課程」，由他親自邀請國內各領域企業家擔任教師，傳授實務經驗、業界趨勢，「應該沒有人會拒絕我」。盧明光說：「這是含金量超高的學分，要打造受歡迎的畢業生」。

大同大學27號舉辦校友大會，除了盧明光，化工系校友、鴻海前副總裁戴正吳也出席，兩人至今已號召校友捐款逾1億元，提供大同學生每人每年1.5萬元獎學金。並宣布出資設立大師課程，比照頂大EMBA師資，為即將就業的大四及研究所學生量身打造。

盧明光勉勵學生，充分利用學校、學長姐們的資源。（大同大學提供）

享「併購天王」美譽的盧明光透露，大師課程將邀請半導體、IT、資訊、金融界的CEO擔任講師，「應該沒有企業家會拒絕我的邀請」， 盼大同學生把握機會，只要任意翹課、缺席，就不能再繼續上課。

「態度最重要，只想著玩就不用來讀大同了」，盧明光勉勵即將成為大學新鮮人的新生，學校和學長姐們給的資源豐富，要好好利用，將來成就不輸任何人。