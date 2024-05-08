嘉義縣布袋鎮今年1月28日清晨發生槍擊案，江男與鄭男因感情、金錢糾紛，各自撂人互槓，鄭男向江男嗆「有種就開槍」，曾男遂朝鄭男開3槍，鄭男中2槍受傷，兩派人馬10多人四散，曾男逃亡至4月底被逮捕，檢方依槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂等罪起訴7嫌。

江男、鄭男有金錢糾紛，又是蘇女的前任、現任男友，1月28日清晨兩人通電話發生口角，各自撂多人，相約到布袋鎮後壁寮振寮宮前爆發衝突，江男友人莊男持非制式手槍對空開2槍

，嗆鄭「現在是要怎樣？」，鄭回嗆「有種就開槍」，曾男即持非制式長槍朝鄭開3槍，鄭的腹部、右大腿各中1槍，鄭的友人趕緊將他送醫

，雙方人馬也火速逃逸。

警方4月底在布袋一處空屋攻堅逮曾嫌。（布袋分局提供／廖素慧嘉義傳真）

警方獲報陸續逮捕10多人，也有未成年少年涉案，江男持2支涉案手槍、長槍向警方自首，但遭警方識破，開槍另有其人，警方曾透過管道策動曾男投案未果，曾男擁槍自重，在嘉義、台南流竄藏匿，後來警方發現曾男躲在布袋一處空屋，4月27日清晨攻堅逮捕曾男到案。

嘉義地檢署檢察官偵結，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、殺人未遂、頂替等罪起訴江男、莊男、曾男共7嫌，曾男目前羈押中。