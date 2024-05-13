嘉義縣太保市位於北港路一處鐵皮屋，原本是經營宵夜場的餐廳，已經歇業多時，卻被民眾發現深夜時段出入複雜，警方獲報後，日前凌晨攻堅破門，當場逮捕李嫌等3名經營業者及賭客19名共22人，起出33萬餘元的賭資、天九牌等賭具，依違反賭博罪、社會秩序維護法等罪嫌將22人移送法辦。

嘉義縣警察局刑事警察大隊表示，接獲民眾報案即展開蒐證，過程發現該處為已歇業宵夜場餐飲處所，事實上是非法賭博場所，蒐證完備後，刑大會同水上分局員警於前、後門部署重兵、包圍該處，11日凌晨2點持搜索票攻堅破門，當場逮捕李嫌等3名經營業者及賭客19名共22人。

警方接獲報案後，日前凌晨攻堅破門，當場逮捕李嫌等3名經營業者及賭客19名共22人。（嘉義縣刑大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方當場查扣賭資33萬餘元、點鈔機、監視器設備、天九牌、骰子等賭具。（嘉義縣刑大提供∕呂妍庭嘉義傳真）

警方衝入賭場取締時，負責人及現場賭客有人抱頭鼠竄、有人呆立原地，還有人慌忙把賭資放入隨身包包，惟桌上天九牌等賭具無法掩飾聚賭犯行，另室內監控設備影像更成為警方列為賭客出入證明的鐵證。

警方當場查扣賭資33萬餘元、點鈔機、監視器設備、天九牌、骰子等賭具，全案依違反刑法第268條賭博罪嫌移送嘉義地檢署偵辦，賭客則依社會秩序維護法第84條辦理裁罰。