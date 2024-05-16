嘉義縣消防局今年將舉辦6場次「社區第一線反應員培訓」，16日首場在水上鄉三和村登場，超過60位民眾自發性報名。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

民眾自發性報名，學習如何止血、包紮，正確CPR等急救處置。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

民眾自發性報名，學習如何止血、包紮，正確CPR等急救處置，取得證書後，正式成為社區災害應變搶救一員。（嘉義縣消防局提供／呂妍庭嘉義傳真）

台灣地理環境特殊，常有地震、颱風等天然災害，為因應大型災害發生，在專業救援能力搶進前，民眾除了自救，也能救人，嘉義縣消防局今年將舉辦6場次「社區第一線反應員培訓」，16日首場在水上鄉三和村登場，超過60位民眾自發性報名，學習如何止血、包紮，正確CPR等急救處置，取得證書後，正式成為社區災害應變搶救一員。

蔡建安說，嘉義縣常遭受地震、颱風、豪雨土石流威脅，也可能有殺傷性武器刀械造成民眾受傷，救護人員或醫療院所若無法短時間負荷大量的傷患時，社區第一線民眾如有緊急處置能力就顯得格外重要，因此需要讓更多社區民眾提升緊急應變能力，讓更多人具備急救技能。

蔡建安透露，會想在社區辦「第一線反應員培訓」，發想其實來自之前與台灣災難醫療隊發展協會、AIT美國在台協會、嘉義長庚醫院合作舉辦「援手 2.0社區第一線反應員培訓」， 希望民眾除了自救外，也能伸手救人，所以今年規畫深入社區，預計要辦6場次。

今天有超過60位各年齡層民眾報名參加，培訓由嘉義縣消防局高級救護技術員、救護教官實作教學，內容涵蓋傷患辨識及評估、外傷止血包紮、使用止血帶及傷患搬運等，學員還得實際操作和模擬演練，提高日後面對大型災難的實戰能力。

今不少參與民眾對課程操作感到新鮮，也對有朝一日投入第一線救援充滿使命感，蔡建安說，將防災救護觀念入社區活動可讓社區民眾更加凝聚向心力，藉由模擬演練讓參訓民眾，未來面對狀況更能有效做出反應，在救護車到達前，就能協助處置傷患，降低在突發意外事件中造成的人命損失，所以除今年的6場次，未來也會積極推廣。