北市消防局18日舉辦2場防災宣導園遊會。（翻攝照片／林郁平台北傳真））

北市消防局第一救災救護大隊、第三救災救護大隊18日分別與文山區樟文里辦公處及松山慈祐宮共同舉辦「樟文里母親節活動」及「錫口文化節」防災宣導活動。

「樟文里母親節活動」包括舞台表演、有獎徵答、闖關體驗及設有8個宣導攤位，內容包括防災知識一把抓(視訊119App、急救先鋒App及行動防災App)、用電安全宣導、CPR暨AED操作體驗、住宅用火災警報器功能與預防煮菜燒焦、瓦斯洩漏處置、地震應變、家庭逃生計畫製作及防溺、防颱宣導等攤位，還有地震體驗車的「趴下、掩護、穩住」及防火宣導車的射水體驗等。

「錫口文化節」則是由在地信仰中心松山慈祐宮結合周邊景點、商圈及政府單位共同舉辦的活動，以發揚在地文化及歷史傳承為使命，是松山區極具代表性的藝文及民俗活動，內容以「相揪來碼頭觀賞水舞」為發想，打造出親子同樂同遊錫口的氛圍，活動邀請「台灣新動力舞團」、「新世紀文化藝術團」進行舞蹈表演，以及「海波兒童劇團」舞台劇表演，同時還有「水上摩托車展示」、「天才重型救援手」、「地震體驗車」等防災宣導攤位闖關活動及防災有獎徵答等互動體驗。

消防局提醒，5月起天氣轉趨炎熱，常有突發性強降雨，民眾從事各項戲水活動，務必注意安全，切勿到危險水域戲水，如果遇到疑似溺水事件，請謹記「叫、叫、伸、拋、划」要領施予救援，首先大聲呼救尋求他人協助，隨後報案，並嘗試伸出竹竿或拋送周邊游泳圈等物品進行援救，若現場如果有小船或橡皮艇等大型浮具，也可以用來靠近溺水者進行救援。另外消防局特別呼籲，民眾可以透過下載「臺北市行動防災App」即時掌握颱風、地震、天氣雲圖、雨量、水情等資訊，在進行戶外活動之前，先掌握天氣資訊，安全才有保障。