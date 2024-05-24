幻藍小熊（GENBLUE）24日在台北小巨蛋進行「2024 hito流行音樂獎頒獎典禮」彩排活動。他們目前正在韓國接受培訓，特地返台利用時間加緊排練演出，原本有9位團員一起赴韓訓練，但團員容容、Vicky先前因評鑑未達標準而淘汰，成員BIDO則自認能力不足決定退團往幕後發展，昨彩排時已畢業的團員容容、Vicky、BIDO驚喜合體演出，25日將是9人最後一次合體唱跳的舞台。

她們未來將以6人組合出道，現任隊長Xinn昨表示：「沒有覺得這是（9人）最後一次舞台，沒有覺得很難過，我們的默契還是在。」成員們近來在韓國受訓後變瘦、變美不少，被稱為最美國中生的Nico似乎這幾個月還長高了，Nico害羞說：「好像有長高一點，吃比較健康，水煮的，一樣要跳繩，有瘦一些些。」

團員采甄接著幽默說：「怎麼都沒有人問我變美？」被到自認在團體裡外型排行第幾名？采甄笑喊，「應該是第二名」，並自信說：「我說第二，應該沒人敢說第一。」團員們笑虧采甄是顏值擔當。

他們私下感情深厚，畢業團員容容、Vicky、BIDO距離上次近距離見到歌迷已是4個多月前，很期待再度見到粉絲，容容被誇讚現在的狀態看起來很好，她直說：「在韓國時壓力緊繃，現在放鬆許多，未來也將朝向自媒體方向努力。」BIDO最近學習電吉他，盼成為全方位音樂人，Vicky則是回歸校園生活，持續努力學習提升自我，未來也想朝演藝圈發展。