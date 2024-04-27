林雨宣與鄭茵聲演起姊妹默契十足，彼此依賴又互相爭寵。（公視台語台、華視提供）

莊凱勛一直給予陳亞蘭鼓勵和支持。（公視台語台、華視提供）

金鐘視帝陳亞蘭推出全新歌仔戲職人影集《勇氣家族》，上週日推出後獲得熱烈回響，收視開紅盤。陳亞蘭在戲裡擔任寶銀社歌劇團團主，劇團因為團員爭吵、人手不足導致表演荒腔走板，她只能低聲下氣向請主道歉，再親自上陣演出彌補，讓觀眾看了十分心疼。

戲外也是團主的她認為一個好團主應該恩威並施，要讓團員有向心力，並且心存善念、以身作則，運用身教、言教去影響團員、工作人員。陳亞蘭坦言自己的個性直率，所有情緒都寫在臉上，當團長之後，才開始修正自己的行為，學習如何讓人與人之間的相處更圓滿，她樂觀地說：「人生在世，就是修行嘛。」

劇中因為團員突然離開劇團，以及男、女主角中途換角，而出現讓人哭笑不得的情況。唸歌仔戲學系的鄭茵聲表示她大學時曾經在野台戲扮仙女，走到定點時要比一個類似蓮花指的手勢。當天場面浩大，底下觀眾非常多，她的手勢一比出來，引起台下的觀眾一陣騷動，鄭茵聲才發現自己竟然比YA，尷尬到想當場鑽進地洞裡，她只好故作冷靜地將手變回仙女的蓮花指。

近年來參與多部舞台劇演出的林雨宣則分享：「舞台劇演出後期，演員們通常會越演越熟，就越敢開玩笑，當時演酒家女的幾個女孩在台上跟演壞議員的演員玩遊戲，淘氣地用口紅畫了他滿臉，觀眾看不清楚，但我直接面對他，忍笑忍到聲音都在抖。」寶銀社當家小生何佩芸則想起自己第一次演皇帝的情況：「當時我要說：『來人啊！準備文房四寶』，結果太緊張講成『文平四果』，台上台下笑成一團，直到下台後老闆娘才跟我說我念錯，真是有夠糗。」

《勇氣家族》雖然是現代戲，仍不忘在作品中保有忠孝節義的精神。林雨宣在戲裡時常與媽媽陳亞蘭意見相左，有一場母女的吵架戲，她詢問亞蘭姐台詞能不能再更頂撞一點，結果陳亞蘭說她小時候根本不會跟大人這樣講話，讓她感受到本劇蘊含著家人間即使話不投機仍然珍惜彼此的情感。

林雨宣不只與陳亞蘭吵架，也常與妹妹鄭茵聲鬥嘴，兩人演起姊妹默契十足，彼此依賴又互相爭寵。林雨宣笑說：「以前就很常看茵聲的影片，認識她本人之後覺得她的個性就是可愛又調皮，相處起來沒什麼壓力，所以演戲丟接也比較自然。」

妹妹鄭茵聲絲毫不把林雨宣當姊姊看待，她鬼靈精怪地說：「我一點也不覺得雨宣是姊姊，因為她年紀比我小半年，戲一cut我們就像朋友一樣聊天，我跟現實中的姊姊也是這樣相處。」鄭茵聲戲裡開直播賣自製珠花，戲外的她是心靈手巧，不只會做指甲彩繪、用裁縫機，也喜歡畫畫。她自豪地說：「我跟映月真的滿像的，我還會做蛋糕呢！」《勇氣家族》每週日晚間8點公視台語台、晚間10點華視主頻播出。