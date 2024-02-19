AcQUA源少年推出新單曲〈You Are The Reason〉。（種子音樂提供）

男團「AcQUA源少年」透過新單曲〈You Are The Reason〉，表達感謝粉絲們一路以來的支持與陪伴，成員們這次首次挑戰演唱抒情搖滾曲風，特別上了一些歌唱課程，盧佾暘提到這次與以往風格相當不同，花費了一些心力要唱出感動與抒情，須弘道提到在演唱前特別看了感人的電影與抒情歌曲幫助他進入狀態，林毓家、李秉諭則是在錄音時腦中回想過往與粉絲們之間相處的回憶點滴，進入歌曲狀態。

黃莑茗則是在於這首歌的拍子、節奏感掌握度較不熟悉，第一天錄製時與製作人進行討論，第二天錄製後就有調整好順利完成這次演唱，他感性的提到歌詞「不確定的時刻記得我比你還心疼」，讓他特別有感覺，感謝出道至今所有迷茫不確定的時刻都有團員與粉絲們一起度過。

單曲傳達出感謝團員團結合作、感謝海星們（粉絲）一路陪伴，想成為彼此依靠的心從沒變過，林毓家想對海星們說：「希望我們都能珍惜彼此！看見我們的時候，內心是感到充實快樂，會讓你們有動力。」粉絲們的各種貼心作為與應援尖叫聲都讓成員們相當感動，須弘道提到每一份寶貴的心意，像是貼心小卡片、小禮物，甚至三更半夜守候等待直到活動結束等，盧佾暘則是提到很多特別節日都會收到粉絲們祝福，感受到粉絲們無時無刻都在關心他。

黃莑茗則是在小細節之處會感到很感動，例如表演狀態不好或是氣色不好時，粉絲們就會察覺到傳訊息關心他。李秉諭提到每場演出時粉絲熱情的應援聲，讓他聽到時起雞皮疙瘩很震撼。他表示：「無論是在網路上或是現場支持我們的粉絲們都給予我們滿滿能量，這些事情就足以讓我感動一輩子，很謝謝你們。」