37歲韓國男星朴有天曾是東方神起和JYJ成員，在亞洲有著超高人氣，怎料，他從2016年開始，醜聞連環爆，在韓國難以立足，他逐漸將事業重心轉往海外。近日就傳出他在日本舉辦粉絲見面會和晚餐會，但除了朴有天被批臉腫、體態不佳外，也被指出收費太貴，讓不少韓國網友批說「他還有粉絲？」

朴有天本月9日、10日將一連舉辦兩場「Re.birth」粉絲見面會，以「重生」為題，雖然朴有天近年被爆出桃色糾紛、吸毒、欠稅等醜聞，不少日本粉絲依然到場力挺，不過從曝光的畫面可以看到，和過去帥氣外型相比，朴有天明顯變胖、臉也變腫，韓媒也發出報導直呼「這是我們認識的朴有天嗎？」，不少韓國網友也說「就住在日本吧，別來韓國了」、「明明是高票價的活動，卻不減肥就去做，實在沒有誠意」、「收了錢就得拿出誠意來，那是什麼？」、「日本粉絲太寬容了」、「好丟臉」。

現場朴有天還在粉絲要求下，擺出臉比愛心的可愛姿勢，朴有天還問說「就算我到了40歲，也要我做這個嗎？」日本粉絲則大喊表示「是，沒關係」。此外，有網友指出每場票價約2.3萬日圓（約4834元台幣），最後一天晚餐秀，票價更跳到每張5萬日圓（約1萬5百元台幣），讓不少網友驚呼太貴了，還推出各式各樣周邊商品，最便宜的斜背包和資料夾也要價1000日圓（約210元台幣），讓不少網友直批搶錢。

事實上，朴有天先前被南韓國稅局列入逃稅慣犯名單中，指出朴有天從2016年開始多次逃稅，欠下總額高達4億900萬韓圓（約986萬台幣）的稅金，引發韓國民眾的不滿。2019年則因吸食毒品被判刑，曾表示如果有吸食毒品就要退出演藝圈，但事實上則是一直在尋找復出機會。

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