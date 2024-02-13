韓國音源女王IU（李知恩）繼先行曲〈Love wins all〉上線後獲得好成績，且與男團BTS成員V（金泰亨）合拍的MV，兩人絕佳演技獲得一致好評，如今最新釋出的收錄曲〈Shh..〉MV預告中，居然出現知名影后湯唯，讓粉絲感到驚喜。

IU預計於2月20日回歸樂壇，發行迷你6專《The Winning》，昨（12）日晚間IU官方公開收錄曲〈Shh..〉MV預告，當中可見湯唯趴在汽車方向盤上看起來若有所思，接著她和IU在一間屋子裡，IU掀開了地板，接著出現「THERE WAS A SONG」的字幕，影片到此結束，吊足觀眾胃口。

對此，湯唯透過IU的經紀公司回應「出演MV的理由很簡單，因為喜歡IU。 我也像其他人一樣喜歡IU的才能、性格和歌曲。 這是我在這段時間演藝活動中第一次出演MV，能和IU一起感到很幸福，在現場學到了很多東西」更透露，MV中「IU既扮演了我的媽媽，又扮演了我的朋友，是非常有趣的關係」。

事實上，湯唯雖2015年曾參與劉若英〈我要你好好的〉，但MV主要是記錄她和劉若英、周迅、桂綸鎂幾人錄音互動過程，不算真正演出MV，如今她與IU合作才算是她首次演出MV。