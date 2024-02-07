農曆春節將至，不少民眾選擇出國旅遊，但在機場除了能買免稅品、吃美食，也能拍美照。昇恆昌免稅商店特別為旅人盤點桃園國際機場的十大拍照打卡點，包括第一航廈必拍的「文學之牆」、第二航廈深受文青喜愛的桃禮記書店等，讓旅人從出境大廳、候機室，甚至是餐廳，一路分享美照羨煞眾人，還有機會獲得日本東京雙人來回機票。

一走出第一航廈通關櫃台，陽光灑落的大理石地面，加上一航出境大廳純白建築線條、挑高明亮的空間感，彷彿走在伸展台上，隨手拍都是時尚；位在一航Ａ、Ｂ區的文學之牆，寫著斗大的在旅行的路上、台灣，是最代表台灣文化與旅行祝福的必拍景點，照片一秒炫耀出國感，絕對不能錯過。

其餘還有一航的A8好茶候機室，把高聳壯麗的茶園梯田風光帶進候機室，是桃機最具人文內涵的知性拍照景點；行家才知道的打卡點，莫過於一航B區的餐酒館Bistro：D畢卓樂地包廂，在這裡能把一航的建築之美一覽無遺，怎麼拍都好看。

走出第二航廈通關櫃台，映入眼簾的中央區綜合商店，天花板上藏有揪咪、Me Time等時下流行用語，還有台灣國碼＋886等霓虹燈條，能夠拍出自我風格時尚照片；以原木打造的C1木育森林候機室，與有6.3米挑高環景書牆的桃禮記書店緊緊相鄰，堪稱是桃機最文青的區域。

還有HELLO KITTY迷不能錯過的C2 HELLO KITTY候機室，不僅有可愛巴士站牌，還有多媒體互動體驗；C3街口食趣除了有美食更有美景，還有融合古早味的紅磚屋瓦、花窗與腳踏車攤販等台灣早期街道元素，復古中帶有時尚感。

一秒變網帥、網美不是夢，即日起至6月30日，只要在以上各點擺出不限於手勢、肢體或其他的「TW」美照，並於Facebook、Instagram公開貼文打卡桃園國際機場及 ＃桃拍，除可兌換限量小禮，在「Ever Rich 昇恆昌」臉書粉絲專頁指定貼文下方留言，還有機會抽中日本東京雙人來回機票、昇恆昌免稅商店5000至1萬元不等的購物金。