「獨角仙」可拖引重達120頓的捷運列車，成高捷軌道工程維修、救援神器。（高捷提供／任義宇高雄傳真）

捷運系統除每天載運旅客的捷運列車，還有各式各樣工程車輛，維持路線正常營運，高雄捷運介紹，其中一輛工程車為「路軌兩用車」，能同時兼顧在馬路上、鐵軌上運作，能成緊急時刻救援神器，因特殊造型也被鐵道迷暱稱為「獨角仙」。

高雄捷運介紹，路軌兩用車同時配置膠輪與鋼輪，可同時在馬路及軌道行駛，且其看似體積小巧，卻能拖引比其重10倍，重達120頓的捷運列車，成高捷軌道工程維修作業不可或缺的工具。

透過路軌兩用車路軌兩棲特性，除日常調度車輛作業外，也可肩負列車救援工作，當捷運列車發生故障時，路軌兩用車可以立即前往現場，協助拖吊故障列車。

因路軌兩用車體積小巧，車頭前方卻伸出一個數公尺長，能與列車連結的連結器，特殊造型讓不少鐵道迷暱稱其為「獨角仙」。高捷表示，「獨角仙」平時待在列車機廠居多，若有機會看到在路上、軌道上行駛，不妨可多留意一下。