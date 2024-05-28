高雄暴雨雷擊釀湖內區停電 336戶遭殃

高雄市今（28）日上午下起大雷雨，因雷擊原因造成8時37分湖內區仁愛街、和平路、忠孝街一帶，共計336戶停電受影響，台電獲報後立即派員搶修，稍早已全數恢復供電。

台電高雄區處指出，事故發生，台電立即出動搶修，第一時間系統自動隔離故障區間及轉供復電，於1分鐘內，復電292戶近9成，其餘44戶在上午9時42分全數復電。台電強調，將持續強化防雷措施，降低因雷雨停電事故發生。