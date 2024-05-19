每當山難或颱洪災害發生，往往需要大量人力投入搜救，在消防人力有限的情況下，義消、民間救災團體的戰力便顯得尤為重要。為強化本市特搜義消與民間救難團體之山域搜救及急救能力，新北市政府消防局特擇於本(113)年5月18、19日，假三峽熊空及竹坑山辦理2天1夜複訓。

新北消防特搜義消訓練，加強警民合作力量，為拯救人命盡一分心力。（翻攝畫面）

新北消防特搜義消訓練，加強警民合作力量，為拯救人命盡一分心力。（翻攝畫面）

次訓練係配合內政部消防署韌性臺灣-強化各類型義消科技化訓練與精進裝備中程計畫，參訓人數共計50名，課程分為山域搜救作訓練及BLS基本救命術，其中山域搜救訓練包含登山自保技巧、地圖判讀及定位定向、緊急生火、固定點選擇與架設、SKED組裝及搬運技巧與模擬山域救援演練等；BLS基本救命術則有CPR與AED操作、傷患搬運法及緊急止血包紮等。訓練目的在於提高義消人員、民間救難團體協力配合消防單位應對重大天然災害及大量傷患案件之能力。未來若有多點災害發生，義消、民間救難團體負責基礎搜救，重要特殊場所或較艱鉅之救援任務則交由特搜隊人員執行。

新北消防特搜義消訓練，加強警民合作力量，為拯救人命盡一分心力。（翻攝畫面）

消防局李清安局長表示，本次訓練學員由大埔、南雅、德音及秀峰四個特搜消分隊組成，並特邀警民聯防協會參與，希望透過訓練培養更多的優秀人才，並期許更多有志之士加入義消，以守護家園為使命、回饋社會為榮譽。消防局也在此呼籲登山愛好者，登山前務必妥善規畫登山路線，並結伴同行；當迷路受困時應保持鎮靜，立即手機撥打119求救或以衛星電話向外界求援，利用手機或地圖定位告知搜救人員受困座標方位，並就地保暖等待救援、減少體力消耗，切勿慌張致使失足滑落而發生意外事故。