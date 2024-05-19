翻攝臉書爆料公社

很多地下停車場都變成機械停車格，主要是可以增加停車位置，還可以省下很多空間，但是如果你停到一半，人都還沒下車，就遭別人按下移動開關，被關在地底下的感想會是如何？

白色BMW在停車時，後方黑色轎車就有看到，網友懷疑關人是故意行為。（翻攝爆料公社）

啟動機械停車格把BMW關在地下，黑色駕駛還不斷往下觀看。（翻攝爆料公社）

網路《爆料公社》流傳一段影片，一輛白色BMW轎車，才剛停進機械停車格，後方就來一輛車，駕駛直接操作控制盤，BMW駕駛都還沒下車，就故意移動機械停車格，這段影片看起來疑似有明顯故意之行為，因為操作過程中，這輛黑色轎車駕駛，還不斷往停車格下方觀望，疑似就是要看車主有沒有逃出來。

沒想到這番操作下來，駕駛也沒有把車停進機械停車格，而是把BMW駕駛關在地下後，就這樣離開，因為影片有加速，短短29秒的影片，也不知道後果如何，PO文者留言表示「明明有人還在停車！是沒注意到還是故意？剛停好位置，人還沒下車，結果後面的人直接給別人降到地下，還關起來!!」

而網友看到這段影片，紛紛留言表示：「明顯是故意的」、「這人眼瞎嗎？」、「黑色不讓白色出來」、「車損、人損、驗傷、提告。」、「影片開頭的4秒內，黑色轎車，就已經探頭，知道白車的動向了.....所以，對方是故意的...」、「會不會之前有行車糾紛才會….」。