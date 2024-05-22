賴清德總統剛就職，路透社指出，台灣與歐洲唯一邦交國梵蒂岡希望在中國大陸設立常設辦事處；路透社稱，這將是梵蒂岡與中國大陸關係的重大升級。對此，民進黨立院黨團表示，這時候來炒作，是政治操作、認知作戰大於實質可能發生的狀況。

民進黨立院黨團幹事長吳思瑤表示，我們做足準備，事前可以預判，中國大陸在520前後，在外交作為上進行施壓，梵諦岡跟我們交誼最長久，這時候來炒作是政治操作、認知作戰大於實質可能發生的狀況，我們早有因應強化雙方關係，不需要針對他們預設好的外交打擊做太多不必要的恐慌。