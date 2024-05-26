5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習。共軍東部戰區結合兩天來的相關演習畫面加上3D動畫，發布《打「獨」六字訣》：「進、圍、鎖、擊、毀、斷」。對此，前立委郭正亮26日就表示，「國防部要告訴我們的反制措施，我現在沒看到國防部做任何的說明，懂軍事的就看得出嚴峻之處」，引發討論。

郭正亮26日在政論節目《新聞大白話》中表示，「中國大陸用了6個字，我認為前2個字已經部署出來了，第一個叫逼近，中共大概不到40個小時，就擺出這個陣仗，表示已經演練很久了，因為沒有實彈射擊，所以不用向國際公告，可是中共動作這麼快，動員軍艦、戰鬥機還有海警船，幾乎是整個就被圍起來了，就是要跟美國、日本講你們進不來了，如果到時候有區域拒止，美國、日本都進不來」。

郭正亮最後也擔憂，「再來是『圍』，中共『圍』重要的幾個點，國防部要告訴我們的反制措施，人家那個是有用意的；第三階段是『封鎖』，我現在沒看到國防部做任何的說明，美國就是這樣說，接下來會不會有登船臨檢的查核動作，結果國防部有做什麼說明嗎？懂軍事的就看得出嚴峻之處」。