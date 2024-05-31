大陸財政部31日發布消息，自6月15日起中止《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）134個原產於台灣進口商品產品關稅減讓。未料，航空業界稍早傳出，自6月1日零時起，國內航空業者無法飛越新疆上空，台北往返歐洲航線必須改飛阿富汗上空的南線，不過就在下班前，航空雙雄總算收到對岸飛航許可，警報暫時解除。前立委郭正亮認為，若不能飛越新疆空域，就會導致飛得更久，成本也會因而增加。

郭正亮31日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，不能飛越新疆空域，就會導致飛得更久。比如增加1個小時，成本也會增加，就會導致要去歐洲的人銜接別的航班，比如銜接香港的國泰航空，或者是其他歐洲的航班，或是搭中國大陸的民航，因為若不能飛越新疆空域，可能會變貴。

郭正亮接著表示，還有一些人可能比較敏感，不想飛越阿富汗，可能考慮到風險，所以想一想之後，可能還是會考慮別的航空公司。

對此，華航已澄清表示，目前維持原航路飛行。長榮航空則表示，已取得展延飛越新疆領空權，往返歐洲航班不受影響。