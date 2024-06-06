一名30多歲女子想靠喝綠茶來達到減重效果，就這樣喝了快3個月後，突然覺得胃不太舒服而求診，經進一步做胃鏡檢查，結果竟在胃靠近幽門處，發現有多個潰瘍。事後探究原因才知道，原來她都空腹喝茶，成為致病關鍵。

胃腸肝膽科醫師錢政弘在《健康晚點名》節目中提到，該女子由於婚期將至，卻對自己身材不甚滿意，想要再瘦一點才比較上相，後來看到網路上流傳喝綠茶減重，於是就直接訂購一箱一箱的綠茶到家，連續喝了快3個月後，突然出現胃不太舒服的情況而求診。

錢政弘接著提到，女子就診時透露，只要一吃東西胃部就會感到悶痛，非常不舒服，但在檢視對方的飲食習慣後，看起來也不像是大吃大喝造成，因為她幾乎都在努力瘦身，於是便進一步幫她做胃鏡檢查，結果一照竟在胃靠近幽門處，發現大概有7、8個潰瘍。

錢政弘指出，並非說綠茶不健康，它其實算是抗癌的好食物，而該女子最大問題是出在空腹喝茶，長久下來導致胃潰瘍的情況，他也勸誡對方此習慣務必要改變。

除了不要空腹喝茶外，外科醫師江坤俊曾提醒，喝茶要看時機和身體狀況，建議最佳的喝茶時機是飯後1小時，基本上就不會影響到消化和鐵的吸收。若吃飽就想馬上喝茶，他建議有2大原則要掌握，其一是茶不要單次喝超過500cc，比較不會中和胃酸；另一是可加點維生素C進去，以此來增加茶中的酸性，幫助鐵離子吸收。