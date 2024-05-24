49歲唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，當時手術時切除三分之二個胃保命，沒想到2022年再度復發、癌細胞轉移，她只好再切除子宮及卵巢，總共經歷2次大手術及8次化療，目前身上裝有人工血管，儘管術後恢復良好，仍需維持生活習慣避免再度復發。

唐玲近日在節目分享抗癌歷程，自曝罹癌前其實就有徵兆，但她都輕視異狀才讓胃癌有機可趁。她說，她20年前患有胃潰瘍，都只吃成藥未就診，甚至還感染胃幽門桿菌，這兩大因素都是導致胃癌的兇手。

唐玲總共切除2處器官，胃功能被影響所以必須自行打維他命B12維持營養素，後續切除卵巢，卻發現被迫進入更年期、斷崖式衰老，關節疼痛等毛病都找上門。唐玲成功抗癌後養成運動習慣、心情保持愉悅，現在連劈腿都難不倒。

朱恩光醫師提醒，家族有胃癌病史的話，罹癌風險會提高5倍，另外若是感染幽門桿菌，罹癌風險則會提高8倍，叮嚀千萬不能忽視身體警訊，若有不適應盡快就醫並按時服藥，以免加重成癌。醫師也叮嚀幽門螺旋桿菌主要是不乾淨的水源、食物與唾液等傳染，家中若有人感染，其他人中標機率也會提高，建議一同篩檢避免惡化成癌症。