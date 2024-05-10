一名在高雄開手搖飲店的張姓男子，聽聞店內未成年女員工因泌尿道感染，謊稱自己曾在美國學醫有婦產科執照，於是拿藥膏用手指侵入下體塗藥，甚至謊稱可「喬子宮」，用此方式性侵少女。少女事後提告，法官傳喚店內3名女員工，3人竟都表示曾因下體發炎，遭到張男用手指擦藥甚至剃毛，還讓張男按摩胸部變大「力挺老闆」。法官審理後，仍依妨害性自主罪判張男徒刑3年6月。

根據判決書，張姓男子經營一家手搖飲店，得知未成年女店員小美罹患泌尿道感染症、急性陰道炎、頻尿、排尿疼痛，佯稱自己在美國有研讀婦科知識，本身具備婦產科醫師執照，可幫忙治療婦科疾病，於是拿另一位女員工的藥膏，向小美表示可以幫忙「上藥」治療。

小美因此誤信老闆有婦科醫療背景，依指示至飲料店4樓和式房間內，讓張男先以棉棒在陰道口塗藥，張男又謊稱感染範圍較大，必須要以手指進入才能治療，任由張男以手指插入塗抹藥膏，接著又藉口可順勢幫「喬子宮」，再將手指插入進行按壓行為長達約10分鐘，小美祖母發現小美回家後神情有異，加以詢問後才得知遭老闆侵犯，氣得報警處理。

張男辯稱，自己不是婦產科醫生，也沒有說過自己是，只是在美國求學時，有讀過及自修醫學常識，準備要報考醫學院，但因為家裡出了意外，沒有錢，所以就沒有從醫，但是還是具備一些醫療常識

法官傳喚3名女員工作證，但女員工全認同老闆做法，女員工小芬說自己下體曾發炎感染，是張男幫忙擦藥後改善。女員工小愛則表示，自己懷孕初期下體分泌物過多，張男還幫忙剃毛避免感染。甚至都曾脫光上半身露出胸部，讓張男指導她們如何按摩讓胸部變大，並不覺得自己遭侵犯，而是感謝張男替她們解決難以啟口的私密的問題。

法官審理後認定，張男假冒婦科專業醫療人士，誆稱可協助幫少女檢查及治療尿道發炎症狀，利用少女罹患疾病之焦慮惶恐心理性侵，性交行為，造成少女身心健康均有嚴重且不可磨滅之傷害，張男犯後始終否認犯行，也未與少女和解並賠償損失及道歉，依妨害性自主罪判張男徒刑3年6月。