嘉義有加油站女員工在洗車時，不是遭後方BMW不明原因衝撞，導致肢體擦挫傷送醫救治。（翻攝自臉書爆廢1公社）

昨(13)日上午接近11時許，嘉義縣中埔鄉有間加油站女員工在幫顧客沖洗車輛時，突然遭到後方1輛黑色的BMW大7轎車不明原因失控撞上，導致女員工被撞擊過程中疑似被夾在兩車間，且最後疑似壓在車底下，最後該BMW車撞到洗車機後停下，警消到場後將女員工就出，所幸女員工意識清楚，肢體擦挫傷送醫救治，事故發生原因有待警方調查釐清。

一名網友在臉書社團「爆廢1公社」發文，並上傳1段15秒影片，畫面中是一處加油站附設的人工洗車場，而有名女員工正在幫一輛白色轎車清洗車身，不料，當女員工走到該白車後方要噴洗車尾時，幾秒後，畫面中便出現1輛黑色BMW轎車，直接撞擊女員工，甚至推擠前方車輛，還可見女員工被夾在兩車之間，最後疑似被BMW壓在地，而BMW最後也撞上洗車機後停下。

影片在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「希望小女孩沒事」、「那個妹妹....希望能平安」、「感覺應該滿痛的？工作還是要多小心啦」、「駕照是去哪裡買的」、「那撞擊力恐怕很難沒事」、「車開成這樣的，拜託直接吊銷駕照！希望小妹妹沒有大礙」、「好可怕」、「到底車是怎麼開的」、「這個撞的很大力，到底會不會開車啊？」。