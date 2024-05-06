高雄小港區1家加油站被爆出有員工擅自將顧客發票存入個人載具，顧客事後收不到雲端發票，打電話到加油站詢問，氣得上網踢爆。警方查出，涉案的張姓男員工因壓力大，盜刷約750張發票，兌換700張後僅中3張，獲利1700元，全案將依涉嫌侵占罪函送高雄地方檢署偵辦。

有網友在《Dcard》PO文今年3月22日到高雄小港區一家加油站加油，當天是一名男姓加油員幫忙服務，自己使用發票載具，但直到3月26日雲端發票都沒有入帳，只收到會員點數。經打電話到加油站詢問，加油站自行清查後坦承該加油員將顧客的雲端發票存入自已載具內。

加油站黃姓站長表示，張男平時表現正常，此次經被害人告知才發現他盜刷客人載具，已經去警局備案，是員工個人的行為。該名員工已在輔導師面前將所盜刷的發票捐給社福團體，目前人已離職。

轄區小港分局表示，5日警方主動連繫被害人至轄區派出所報案，並迅速展開調查，經查該加油站離職員工為28歲張姓男子，從2023年12月至2024年4月15日遭公司解職前，利用顧客加完油付帳後，未將發票存入顧客所提供的載具，意圖自己不法之所有而將顧客發票存入自己載具內。

警方已主動通知涉案張姓男子到案說明，張男供稱，是壓力太大才會盜刷顧客發票，警方初步釐清，張男盜刷約750張發票，兌換700張後僅中200元、500元和1000元共3張，獲利1700元，全案將依涉嫌侵占罪函送高雄地方檢署偵辦。