最近美國各地的便利商店與其他店家發現了信用卡盜刷器，警告消費者在付款時要小心。同時，警方也分享6個如何區分真假讀卡器的方法。

《太陽報》報導，最近幾週各地加油站、雜貨店和便利商店都發現了非法讀卡機。懷俄明州拉勒米（Laramie）的警察得知後，分享了如何分辨真假讀卡器的方法。首先、注意讀卡機的上面邊寬，假的讀卡機會更寬，因為要該盜刷裝置需要安裝在真正的讀卡機上。第二，真正的讀卡機上的按鍵會發光，假的則很微弱、不明顯。

第三、盜刷器的邊框會感覺鬆脫、可拆卸。第四、盜刷器按鍵若特別厚實，可能是假的。第五、注意按鍵的按下去的感覺，如果按壓時感覺比較黏、或不靈敏，則可能是盜刷器。第六，注意按鍵和設備底部之間的邊框，最後一行按鍵下方的空間較大，代表該裝置可能是假的。

此外，這些盜刷器通常安裝在自助結帳機、ATM或加油站的讀卡機上，因為這些地點通常沒有工作人員看管，很容易偷偷安裝上去。

網路安全專家比肖夫（Paul Bischoff）曾向《讀者文摘》表示，消費者在付款之前，應留意有沒有隱藏的攝影機，因為某些詐騙者會在用攝影機拍下消費者手部動作，來竊取密碼。