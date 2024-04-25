台北市1名71歲方姓婦人，日前接獲1名20年老友出口向她借款，方女不疑有他竟到銀行匯款700萬，所幸行員機警，通知警方到場協助，並請方女丈夫到場及時阻詐。

警方表示，日前接獲銀行行員來電，表示客戶疑似遭詐騙需警協助，警方到場了解一名71歲方姓女子欲匯款700萬元，經銀行關懷提問辦理用途，方女語焉不詳堅持不願透露用途，並表示親人都在國外無法聯繫，銀行遂通知警方到場協助，警方耐心詢問之下，方女才拿出代辦委託書表示與認識20年友人有借貸關係，惟方女對友人之資料無法一一回答，並一再拒絕警方協助，所幸經警方利用警政系統查詢方女家人聯繫方式，方女之丈夫才急忙趕至銀行，並表示完全不知情妻子要提領大筆金額，認為妻子遭到詐騙，相當感謝銀行及警方即時協助，即時守護民眾財產安全。

松山分局呼籲，詐騙集團時常以各種名義行使詐騙行為，民眾若接獲可疑電話或發現異常情形時，務必保持冷靜、細心查證，立即撥打165反詐騙專線或110專線報案，以免因一時慌張亂了方寸，造成財產損失。