大葉大學前校長梁卓中涉嫌在任內，利用執行專案計畫時以假採購、虛開發票方式核銷，與余姓職員2人因而取回67萬5349元核銷現金，遭檢方依法起訴，彰化地院審結，梁卓中被依涉犯3人以上共同詐欺取財罪，判處1年1月徒刑，緩刑2年，應向國庫支付43萬7675元。全案可上訴。

判決書指出，梁卓中在任職大葉大學副校長、校長期間，為該校執行「水下載具壓力殼及重要附屬結構應用技術先期研發 (II)」、「類潛艦噪音形象預估技術之建立與音頻特徵之探討」、「潛艦國造研究發展專案計畫」等專案計畫主持人；余男則陸續在總務處、先進車輛中心擔任組員。

梁卓中在2017年6月間起，指示余與9家廠商詢價、取得報價單及填寫庶務單，梁再以專案計畫主持人身分提出申請，待簽准後，余再向廠商辦理假採購，廠商依余要求開立統一發票或收據，並由不知情的學生等人蓋章驗收，再由校方會計室開立支票或以匯款方式撥付款項，待廠商收到貨款扣除0-20％稅捐，再將現金67萬5349元交給梁及余。

梁坦承犯行，但辨稱僅向余指示及領取部分款項27萬6038元，梁被依涉犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑1年1月，緩刑2年，應向國庫支付43萬7675元。余自首，以證人身分證述全部犯罪事實，獲減刑，依涉犯3人以上共同詐欺取財罪，處有期徒刑6月，緩刑2年，應向國庫支付36萬元。全案可上訴。