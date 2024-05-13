印度北方邦諾伊達市，昨天12日晚間，發生電梯故障失靈意外事故。當時一棟25樓的社區大樓的電梯突然失靈，瞬間往上高速暴衝，直到電梯撞擊到最高樓25樓的屋頂才停止，此意外導致電梯內3人受傷，所幸沒有人員傷亡。

據新德里電視台報導，當時電梯裡的乘客正要踏出去，豈料電梯突煞車失靈，高速往上暴衝，電梯撞擊到最高樓25樓才停止，頂樓的屋頂還嚴重毀損，可見當時的撞擊力道。此意外導致3人受傷，包括2名女性和1名男性，傷者也立即被送往最近的醫院救治，所幸送醫後暫無大礙。

這起意外事故發生後，整座電梯完全損壞，而該大樓的2座電梯也全部關閉，居民被要求使用樓梯。而警方獲報後趕到了現場，表示正在調查此事，將對肇事者採取行動，並指出由於技術故障，導致電梯突然下降並上升。

對此，當地居民表示，此類事件的發生，是由於電梯缺乏定期維護和保養所致。大樓管委會則發布聲明「我們將要求建築商對事件進行調查，居民的安全是我們的首要任務，我們將採取一切必要措施，確保今後不再發生此類事件。」

事實上，當地類似事件層出不窮，去年8月70歲的德維（Sushila Devi）才因電梯纜繩斷裂而不幸喪生。