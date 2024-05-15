司法院長兼憲法法庭審判長許宗力爭議不斷，對於龐大案件量壓垮全國法官，不但束手無策，司法院人事處，還要求所有法官「集體向社會發聲」、以爭取人力，讓全國法官看傻了眼。有法官眼尖發現，2024年已快過了一半，許宗力領導的憲法法庭，雖然帳面上結案數字不少，但實際上只對「3+1」個案子做出實體判決，相較於一般普通法院法官，每月至少要結20、30件案子，憲法法庭大法官的工作態度及效率，堪稱另類司法奇蹟。

根據憲法法庭官網，大法官審結宣判的「3+1」個實體裁判案子，分別是：憲判字第一號的「販毒擴大沒收合憲案」，憲判字第二號的「無期徒刑假釋再犯部分違憲案」，憲判字第三號和第四號的「公然侮辱合憲案」。由於憲判字第三號和第四號的「公然侮辱合憲案」，是在同一天宣判的類似案件，有資深法官認為只能算是「1+1」案，所以從2024年1月1日至5月間，憲法法庭實際只對「3+1」個案子宣判。

相較於2022年、及2023年，憲法法庭的實體判決數一樣很少，根據司法院統計，2022年判決只有20件，併案了16件，實體裁定1件；2023年的判決一樣只有20件，但一口氣併案了95件，因此實體裁判比例從2022年的1.16%，2023年一提升到5.06%，司法院自認為實體裁判比例「明顯提高」。

立委開記者會關心基層法官工作量，認為電信詐欺犯罪猖獗，導致案件暴增。（圖／報系資料照）

不過普通法院的法官可就沒這麼好命了！立法院2023年8月專題研究指出，近年司法案件量持續增加，法院及檢察機關未結之龐雜案件已成沉重包袱，其中電信詐欺犯罪猖獗即為案件量暴增主因之一，法官及檢察官處理案件過勞，恐連帶影響司法案件辦理效率及品質；以地方法院法官為例，2018到2022年度，平均每位民事庭法官每月辦結件數為27到30件不等，刑事庭法官更高達53到63件不等。這麼多的結案數，連立法院也認為，司法院應該「持續研謀善策，以減輕法官工作負擔。」

許多法官不滿的是，司法院長許宗力領導的憲法法庭，15位大法官在2022年、2023年，各只結了20件實體判決，2024年目前只結了「3+1」件，可是許宗力卻對各審級法院法官的管考不遺餘力，根據司法院發布的《各級法院辦案期限實施要點》規定，以一審為例，一般案件的結案期限為1年4月，如果期限到了沒結，就算遲延案件，須由各法院院長負責督促迅速辦理外，還要按月填具遲延案件月報表，層報司法院。

在龐大的結案壓力下，士林地院法官李昭然2024年4月12日墜樓身亡，舉國皆哀，法官們自動發起「白花運動」，甚至要求許宗力下台，此時司法院才召開檢討會議，決議研議法官合理結案量、放寬管考、各法院研究報告採自由參加、及持續推動濫訴防杜等多項措施，以紓緩法官辦案壓力。

全國法官發起「白花運動」，悼念士林地院法官李昭然，認為過勞司法難以提供良善服務。（圖／報系資料照）

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