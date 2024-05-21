立法院院會今（21）日繼續表決藍白國會改革提案。資深媒體人黃揚明認為，民進黨若採取案海戰術增加表決次數，44小時都還無法審議完，因此他斷言，到下周二的立法院院會都不可能三讀通過國民黨團、民眾黨團希望通過的《立法院職權行使法》修法版本。

黃揚明昨在臉書提到，據國民黨團、民眾黨團提出的《立法院職權行使法》修法版本， 還有超過60個條文尚待審議，若依上周五模式，處理一條修正條文，包括討論、杯葛議事、主席宣告休息等浪費的時間至少要50分鐘，光是這個法案就至少還需要50個小時以上的時間才可能處理完畢。

因此，黃揚明直言，若民進黨不用肢體衝突癱瘓議事，只採取案海戰術增加表決次數，今院會從上午9點起算，就算開到午夜12點，也不過15小時，本周五院會以上午10點起算，開到午夜12點，只有14小時，下周二院會上午9點起算到午夜12點，再加15小時，這3天合計44小時，都還無法審議完畢。

黃揚明認為，朝野黨團現在最該思考的是，如何讓一個即將發生的政治僵局解套，才是對國家有利的事。