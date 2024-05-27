立法院院會明天將續審國會改革，綠營主打程序不正義問題，民進黨立委吳思瑤指控國民黨的司法委員會召委吳宗憲，只想包裹送協商，不實質逐條討論。吳宗憲對此反批綠委發言都在講舔共、抗中保台，90％以上的時間沒人聚焦討論法條，希望聚焦法條討論，不是講虛無飄渺的東西。

吳思瑤表示，吳宗憲將國會改革的條文都保留，沒有實質條文審查，為了阻撓吳宗憲這種包裹交付協商的濫權多數暴力行為，才不得已提出40多次的散會動議，吳宗憲企圖打包快速協商，連吳宗憲主持的協商也只進行4個條文討論，在野黨黨鞭離席才又交付院會朝野協商。

吳宗憲對此強調，他主持會議都是依據程序、依法處理，對於綠委指控他不經討論、不經審查部分，相關會議過程都直播上網，尊重各位的說法，但他認為進行逐條討論的時候，應就條文去討論，但是無論是在司法法制委員會或是院長召集的協商，90％以上時間都沒人在講法條，都在講舔共、抗中保台，或是某位委員過去怎麼樣。

吳宗憲批評民進黨討論過程都在講毀憲亂政等跟條文無關的事，在法案審查過程中，都有開放程序發言、大體討論，逐條審查時也應該聚焦法條內容，這才叫討論，但民進黨每次發言都在講毀憲亂政、出賣台灣、反黑箱等等，這些虛無飄渺的東西。

吳宗憲強調，他在意的是討論過程有沒有就條文內容討論，比如當有人針對出席聽證會要律師到場得經主席同意，提案理由他就非常樂意說明，大家就法條來討論，但實際討論過程有90％的言論都跟條文無關，「希望將來討論都聚焦在條文，不是講一些虛無飄渺的抗中保台」。

吳宗憲反批，「給你時間發言都在講這些，後來又說不給時間討論，無法理解出發點，邏輯是什麼？」就算要討論是否違憲還是毀憲亂政，也要講毀了憲法哪一條，到現在還是聽不到，民進黨也沒說明8年前覺得這個法要立，現在不要立的理由是什麼？「我做不好我檢討，但我對議事規則的認識是對的的事，我會堅持下去。」