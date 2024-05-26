民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠。（蔡旻妤攝）

參選全國黨代表的林俐。（蔡旻妤攝）

民進黨台東黨部主委及全國黨員代表改選26日在仁愛國小登場。（蔡旻妤攝）

民進黨台東黨部主委及全國黨員代表改選26日在仁愛國小登場。（蔡旻妤攝）

民進黨台東黨部主委及全國黨員代表改選26日在仁愛國小登場，台東黨部主委、全國黨代表、縣代表全數同額競選，今早天氣晴朗，2小時內投票率已達17％，選舉結果將於今晚揭曉。

民進黨台東縣黨部執行長翁聖惠指出，本次選舉人數1980人，早上短短2小時已有300多人踴躍投票，投票時間至今天下午4時，估計會有400至500人出門投票。

參選台東縣黨部主委的張鈺晨表示，感謝黨員踴躍投票，未來上任後力求黨內整合，積極培養青年參政，努力為2026年大選布局。張鈺晨透露，4月19日登記，4月底身體不適開刀後，出院立刻走訪台東各地積極拜票，很少休息，傷口目前還貼著紗布。

台東市民代表陳金溪說，一踏入投票場所，就看到許多人攜家帶眷熱情參與黨務活動，感受到黨內團結氣勢，這也是民進黨未來前進的方向與助力。

民進黨台東縣黨部參選名單包括主任委員張鈺晨1人、全國黨代表吳憶琪、林俐、簡維國3人。縣代表：楊喬心、許邱秀棉、吳坤城、李宴姍、張金財、陳家彬、陳治東、吳麗君、張哲豪、陳麗秋、林倚生、李孟凱、孫素蘭、林琨生、邱進南、吳嘉清、李宗輝、黃麗香、董明珠、李玫瑰、古金祥、潘芃卉、顏子馮、黃昭瑜等24人。翁聖惠說，在黨內同志多日竭力協調下，全數同額，展現高度團結力。