立法院財政委員會今（20）日下午將討論《財政收支劃分法》，新北市長侯友宜對於新北市的人均預算一直是六都最低，造成地方施政無法發揮，期待這次財劃法可以合理分配，順利通過，讓地方有資源順利推動工作。

侯友宜表示，財劃法講20年了，新北市人口眾多、幅員遼闊，但在統籌分配稅款人均預算都是六都最少，面對財源不足，很多地方的施政無法發揮，所以財劃法早就要做好合理的分配，讓地方有充分的資源，推動工作可以順利。

侯友宜說，期待財劃法這次可以順利通過，讓地方知道什麼事情中央會給支持，打拚做出好成績。