賴清德20日在就職典禮宣誓中華民國成為新任總統，不少外賓上午到場觀禮，但隔天21日立法院表決日程再開，517藍綠激烈肢體衝突場面可能再起，是否會在外賓眼前鬧笑話？政大外交系教授黃奎博表示，立院應該會封閉不讓人參觀，但綠委使命必達，因為賴早已親下轉守為攻指令。

「那天打完之後，陳菁徽這位女醫師，也紅到全世界去了啊！」《線上面對面》節目主持人張介凡20日提到，現在各國媒體也都在講，所以現在外賓就在看，明天有沒有好戲可以看？因為立法院有二樓，「那外賓...指不是立法院的人啦，會怎麼樣？明天二樓的看台區...？（笑）」

黃奎博直言，「應該會封閉吧？應該當天就不讓人進去了吧？」張介凡說，因為立院秘書長周萬來已經講了，當天立法院周邊，他們可能要清場一下。但是可能有些友邦會想說：我可以去現場看直接的、很有臨場感！黃奎博：「直接的摔角場地！」張介凡：「真的是齁，丟死人了！」

張介凡質疑，民進黨你也挑個好時間去鬧？怎麼就挑在你們家總統要上任前，然後就職後隔一天，你們要開始打架？

黃奎博強調，換個角度來講，民進黨黨團也是使命必達，因為不是在打架的前兩天，賴清德親口跟他們講？講說要轉守為攻。因為領袖指下達原則性的指令，下面就去執行，「那就轉守為攻了，就開始攻了！」