根據外媒報導，中國大陸「聯合利劍-2024A」圍台軍演戰機，可能使用實彈。前空軍副司令張延廷認為，美國挺不挺台有兩指標︰第一個指標就是，派戰機過來做一些演練或配套攻防；第二個指標是派B-52轟炸機過來，但這一次大陸軍演，B-52轟炸機沒有過來。至於駐防日本橫須賀基地的美軍「雷根號」，則因交接的關係，路過要回美國的母港，所以無關捍衛。

張延廷今(24日)在政論節目《新聞大白話》中表示，中共聯合軍演有科目A、B、C…，科目A就是「實兵實裝」，一下令要軍演時、立刻就實施了，所以並沒有飛航公告，因此導彈不會先發射；當導彈發射可能就是2024B。也就是說，實兵實裝就是A階段，B階段則是火力演習。

張延廷接著指出，到了C階段，可能就是複雜環境下的電子戰，這是有配套的。中共的規畫是有作戰節奏的，先演練一番，像今天過來的戰轟機距離台灣好近，高度達30000英尺，很高。

張延廷點出，美機也派電偵機過來，來這邊做情蒐。而美國挺不挺台有兩指標︰第一個指標就是，派不派戰機過來？如年果派戰機過來做一些演練或配套攻防，表示美國這方面是很重視的，第二個指標是派B-52轟炸機過來；B-52轟炸機經常進駐關島安德森空軍基地，上次也到菲律賓參加美菲肩並肩演習。但這一次B-52並沒有過來，美國是關心，但沒有實質上的幫助。

至於原本駐防日本橫須賀基地的美軍「雷根號」，是路過還是要來捍衛？張延廷回應表示，因為「雷根號」是要和羅斯福號交接，「雷根號」已將近9年在日本橫須賀基地執勤，告一段落，要回去修整， 因此「雷根號」是順便通過，要回美國的母港去，也就是路過。