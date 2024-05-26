5月23日至24日，中國人民解放軍東部戰區組織戰區陸軍、海軍、空軍、火箭軍等兵力，在台灣島周邊開展「聯合利劍—2024A」演習。而日前美國向台灣收取大批軍火費，根據美智庫「卡托研究所」估計，美方積欠台灣武器的金額，竟高達新台幣6172億元。對此，前空軍副司令張延廷26日就表示，「我們這些武器根本都還沒到位，買了近6000億台幣的武器為什麼不趕快給我們？F-16V我們錢都給了，飛機呢？都還沒拿到」，引發討論。

張延廷26日在中天節目《麥玉潔辣晚報》中表示，「美國如果對台灣是我們的盟友，是不是我們所軍購的武器能早點給我們？我們現在中共一直在周邊操兵、練兵，一直在演習，將來中共來的時候，我們這些武器根本都還沒到位，買了近6000億台幣的武器為什麼不趕快給我們？台灣這邊不緊張嗎？我們有一部分已經付了錢了」。

張延廷指出，「趕快給我們，F-16V我們錢都給了，飛機還沒拿到，對我們空軍來講，任務那麼繁重，而且飛機那麼老舊，妥善率、可靠度都會受到影響」，張延廷最後更說，「雖然現在升級完畢，但還是有些零部件是老舊的，中共的匿蹤戰機殲-20都在部署了，是不是賣一、兩個中隊的F-35給我們，還有空中加油機，這些清單通通列出來，趕快優先給台灣，美國對台灣的支持這方面是不夠的，不然會讓人覺得口惠而實不至」。