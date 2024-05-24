大陸解放軍23日起突然宣布在台海周邊地區實施「聯合利劍－2024A」演習，台灣外離島也被納入目標。前空軍副司令張延廷表示，中共這次軍演時間準備非常快速， 3天就立刻成軍，造成我們相關的國安單位沒有掌握，中共在這方面可說保密到家。

針對共軍「聯合利劍－2024A」演習，張延廷23日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這一次把所有台灣的外離島涵蓋進去，讓他們沒有辦法相互支援，增援作戰。台灣兵力的調度，沒有任何彈性，只能就地應急，所有的武器、錙重、糧秣、彈藥，也只有庫存量，因為沒有辦法補給。

張延廷接著指出，中共這次準備的時間非常短、非常快速，可以知道中共應急作戰，到達一定的程度，從520到523，3天就準備完畢。一個軍演的相關調動、交通、開會、兵推，最少半個月、1個月，3天就立刻成軍、立刻宣布，這就是特色。

張延廷點出，因為這個特色，也造成我們相關的國安單位沒有掌握，從520、521、522，都沒說中共會有一些動作，完全沒有消息，中共在這方面可說保密到家。張延廷甚至認為，將來若是兩岸動武的狀況下，絕對是猝不及防。