解放軍23日展開「聯合利劍－2024A」圍台軍演，包括台灣本島北部、南部、東部及金門、馬祖、烏坵、東引周邊，動員殲-20、殲-16、052D、071、東風導彈、遠箱火等軍事武器。前空軍副司令張延廷表示，071是兩棲作戰艦，有直升機及氣墊船，就能變成立體作戰。

張延廷23日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，殲-20是匿蹤，因為台灣沒有量子雷達，也沒有米波雷達，就抓不到它的蹤跡。

主持人盧秀芳表示，花蓮有民眾聽到巨響，大家都在傳會不會殲-20已經到了。張延廷接著表示，上次造成花蓮4聲巨響是超音速，那一天空軍有公布，至於4聲巨響怎麼來的，令人不解。

張延廷指出，殲-16是炸彈卡車，最大可以搭載11公噸的炸彈，算是輕型轟炸機。殲-16是共軍的王牌之一，數量也大，經常在台海活動，對這地方應很熟稔。 派出殲-20、殲-16 是對台灣加大力度。佳山基地本是戰力保存，恐變成「戰力點穴」，戰力被控制癱瘓在那邊。

張延廷更點出，071是兩棲作戰艦，是登陸用，上面的甲板可放24架武裝攻擊及運輸直升機，下面則放氣墊船，野牛級有300公噸、野馬級150公噸，時速非常快，從071一放出來，就直接上路了。上面有直升機，下面有野牛級、野馬級氣墊船，就能變成立體作戰。