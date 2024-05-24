大陸解放軍東部戰區23日宣布，23、24日兩天在台灣周邊展開「聯合利劍－2024A」演習，並發布繁體字的「6大越海殺器」文宣以及3D轟炸台北、高雄、花蓮模擬動畫影片。退役少將栗正傑指出，該動畫罕見提及「島鏈內外一體連動」以及「情報依託」，也就是各戰機情報互相聯網，並打擊高價值軍事目標，包括美國的航空母艦或是加油機、預警機。

栗正傑今(24日)在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，這次演習在戰術就叫「戰術速決、戰略持久」，在美國、日本來不及反應的狀況下，演習兩天時間、48小時結束。美國、日本根本來不及反應，從共軍宣布要演習，實際上兵開始動到定位，總共只有15分鐘時間，而這兩天的時間內，就可以打到台灣很多的重點。

栗正傑指出，「島鏈內外一體連動」跟「情報依託」這幾句話很重要，也就是情報依託，並打擊高價值軍事目標，包括美國的航空母艦或是加油機、預警機，而要打到這些目標，就要有很精準的戰場即時情報，那就必須要各戰機情報互相聯網。至於「島鏈內外」，島鏈內當然指台灣海峽；島鏈外則是指台灣外海西太平洋區塊，包括到關島。

栗正傑更發現，共軍預警機是在大陸的內陸裡面，甚至在台灣北部地區。至於在台灣東部海域的兩艘軍艦，並不是針對台灣外海進行攻擊，而是針對太平洋的美軍軍艦。