近日有自稱戰機飛官的男性在匿名網路交流平台透露，今年來有很多人報退，甚至有年輕同僚寧可賠300萬元也要走，就是不想再過著被操到爆的生活，並直言總統賴清德只會喊抗中保台，卻沒想過基層國軍的感受。空軍司令部對此回應稱，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆。媒體人董智森認為，政府不能說可能是「認知作戰」，這現象已經討論很久，這不是第一次。

董智森今(26日)在中天政論節目《週末大爆卦》中，一個總統當到這樣，讓所有的軍人被迫每天處於這種緊張的情況，士氣會到哪裡去，而且他們為誰而戰、為何而戰？我們不需要去跟人家對著幹，馬英九時代就不需要這樣。

董智森表示，飛官及其家人會思考，為什麼當一個兵，老是不回家，甚至擔心受怕他會怎樣。如果讓一個戰士的家人，每天惶惶不可終日，這個戰士的壓力會很大，要怎麼好好的去作戰。對於這些問題，政府不能說可能是「認知作戰」，因為這現象已經討論很久，這不是第一次，那時不是有個離職潮，所以才做出補貼決定，今年年底到期，飛官可以不續簽，你能怎麼辦。

針對此篇po文，空軍司令部回應稱，網路內容並非事實，不排除是敵人認知作戰伎倆，呼籲民眾應謹慎引述網路匿名訊息來源，以免有心人士散播假訊息，達到攻擊政府威信、破壞國軍士氣目標。