總統賴清德520就職演說後，對岸隨即在台灣及金馬外島周邊展開「聯合利劍－2024A」演習。前立委郭正亮表示，美國事先知情賴清德就職演說，這已經是美中博弈了，所以美國不會迅速介入，美國就是要讓子彈飛一飛，看這張台灣牌會激盪出什麼。

針對賴清德就職演說，郭正亮26日在中天《國際直球對決》節目中認為，美國事先知情，這已經是美中博弈了，所以美國不會迅速介入，美國就是要讓子彈飛一飛，看這張牌會激盪出什麼。

郭正亮認為，如果真的發生軍事衝突，美國激進派的就是希望你們打起來，然後耗損你；比較不激進的則是想說，在那過程當中，激盪出你會不會希望我介入，施壓民進黨。好像它又在國際的版圖上，就有交易的可能，因為美國也有需要中國大陸的地方，可是這就變成一張牌，這一次是美國在打台灣牌，後續處理起來就會比較複雜，所以到現在還看不出來。

不過，郭正亮也指出，第一時間，國防部長顧立雄的反應，可說完全不及格，顧立雄第一時間的反應，竟然是引用聯合國憲章，說他要抗議，簡直匪夷所思。