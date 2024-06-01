美國前總統川普擺明，面對封口費案34項罪名成立，將提出上訴，絕不會屈服。

美國前總統川普因封口費案被控34項罪名全部成立，成為美國史上第一位成為重罪犯的白宮前主人。然而，對愈來愈多富有的華爾街菁英來說，縱使法庭陪審團認定他有罪，但他們仍認定，他是爭取入主白宮的人選。

《彭博》（Bloomberg）新聞網1日報導，無論刑事如何定罪，從長期支持者到滿心不情願的同路人，愈來愈多美國商界和金融界名人正在接受川普重新上台的可能性。

為川普主持募款活動的風險投資公司「1789資本」（1789 Capital）總裁馬利克（Omeed Malik）周四晚說：「這判決對我支持的影響小於零。 」馬利克呼應川普和共和黨領導人的說法，將整個封口費審判描述為「將司法制度」和「司法管轄權武器化」。

有一點是肯定的，那就是在2021年1月6 日川粉國會暴亂後拋棄川普，還有在他繼續謊稱，2020年大選有貓膩時，選擇與他保持距離的部分金融家如今又再度挺他。

而其中一大要因在於：錢。川普已承諾，要為富人減稅並放寬監管，但現任總統拜登卻想要反其道而行。不到兩周前在皮埃爾飯店（The Pierre）為川普主持募款活動的億萬富翁魯尼克（Howard Lutnick）直言，就算這具有里程碑意義的審判結果公開，他依舊懷疑，那會改變任何一名募款活動出席金主的心意。事實上，私募股權大亨、共和黨長期捐助者黑石集團執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）不等陪審團宣布裁決結果，就表明他將再次支持川普。而根據「彭博億萬富翁指數」（Bloomberg Billionaires Index），這位黑石集團共同創始人躋身全球 40大富豪之列，擁有 410 億美元（約1.3兆台幣）財富。