因應大陸解放軍東部戰區環台「聯合利劍-2024A」演習，我多部雄二雄三飛彈車，首度進駐台中海線地區，並升起彈艙，形成戰備狀態。前立委郭正亮認為，雄二、雄三就是給我們老百姓看的。對岸不可能在雄二、雄三還在有效瞄準下，就把軍艦開近我們港口，沒有人那麼笨。

郭正亮25日在中天《麥玉潔辣新聞》節目中表示，雄二、雄三是地對艦，你以為對方會在地對艦飛彈還沒處理前，軍艦就貿然逼近我們海港，有人會那麼蠢嗎？

郭正亮舉例指出，對方首先就把我們的雷達打掉，到時雄二、雄三要怎麼瞄準？美國打伊拉克就是這樣打的，伊拉克坦克車非常多，那時列全世界陸軍第四，結果美國先摧毀伊拉克雷達，接著把機場飛機全部打掉，後來他們打坦克車就像打大玩具一樣，因為你打不到他。

郭正亮指出，雄二、雄三就是給老百姓看的，因為有人還故意去訪問幾個台中市民，問到雄二、雄三出來，你安心了沒？市民就說，看了安心多了。

郭正亮接著點出，事實上不是這樣打的，對岸不可能在雄二、雄三還在有效瞄準下，軍艦就靠近我們港口，沒有人那麼笨。首先要假設對岸把我們雷達都打掉，地對空的能力都打掉，接下來你怎麼辦？一定要設想這個狀態、以及如何避免陷入這個狀態，比如有什麼雷達站讓對方偵測不到，甚至能繼續發揮作用。