大陸國務院關稅稅則委員會於5月31日公布第二批中止《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）部分產品關稅減讓的清單，共計有134個稅目進口產品，引發關注。前駐紐西蘭大使介文汲表示，2022年台灣產品出口到大陸1500億美元，雖說依靠ECFA的只有250億美元，但其中700多億元是電子通信產品，大陸可以不買台灣的、轉向購買韓國產品，甚至有說法認為大陸恢復中日韓FTA後，ECFA就沒有用處了，大陸手上的經貿武器是非常強的。

介文汲昨在政論節目《盧秀芳辣晚報》表示，在534項大陸早收清單這些項目，這些產品現在賣到大陸是0關稅，但大陸與韓國、東南亞國家協會（ASEAN）有簽定FTA，這些國家的產品都有享受優惠關稅，台灣產品是靠零關稅才能在大陸市場競爭、甚至取得優勢，若未來要繳交平均7%的關稅，成本必然增加，那大陸客戶就會去買韓國、東南亞的同類產品，這對台灣銷售到大陸的產品會是重大打擊。

介文汲分析，此次大陸公布的134項清單，並不像上次都是石化，大概涵蓋了8種業別，46種石化產品、15種紡織產品、2種玻璃類產品、13種鋼鐵金屬產品、39種機械產品（包括精密車床等）、８項汽車零組件、４項自行車相關（包括關稅相當高的競賽型運動自行車），連高爾夫用具都被包括在內。這已經是５百多項清單的四分之一，且未來一定會再繼續減少。

介文汲估算，出口到的大陸零關稅優惠被拿掉，就會讓國內廠商面對很大的營運困難、其中很多是中小企業，總值大概是1年70億美金，這些廠商會被迫轉移生產基地到大陸、東南亞，若只做大陸市場又無法移轉的恐怕就要關廠，若是聘雇員工數比較多的傳統產業關廠，勢必會引起一波失業潮。

介文汲說，很多民進黨的學者、官員站著講話不腰疼，說依靠FTA優惠關稅賣到大陸的只占總出口的5%，2022年台灣出口1500億美元產品到大陸，其中雖只有250億元是依靠ECFA零關稅進去，但這1500億元裡面是60%是電子通信產品、約占700多億美金，大陸可以不買台灣的。

介文汲透露，現在談到中日韓FTA，很多人都已經在講，只要大陸恢復中日韓FTA，給韓國產品進到大陸更優惠的關稅，ECFA也就沒什麼用處了，大陸手上的經貿武器是非常強的。